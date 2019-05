Trump: Putin nemá záujem miešať sa do diania vo Venezuele

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. mája (TASR) - O poskytnutí humanitárnej pomoci pre Venezuelu hovorili okrem iných záležitostí v piatok telefonicky americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. O obsahu rozhovorov informoval na tlačovej konferencii v Bielom dome sám Trump po stretnutí so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim.Trump predtým na Twitteri napísal, že s Putinom debatovali o vzájomnom obchode, Venezuele, Ukrajine, Severnej Kórei, jadrových zbraniach a o obvineniach voči Moskve zo zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016, ktoré obaja predstavitelia opakovane popreli. Na tlačovej konferencii sa však Trump venoval najmä Venezuele a jadrovým zbraniam; okrajovo spomenul Severnú Kóreu a údajné ruské zasahovanie do amerických volieb.povedal na tlačovej konferencii Trump.uviedol Trump.Medzi Washingtonom a Moskvou podľa neho prebiehajú rokovania o novej jadrovej dohode, ktorá by mala viesť k zníženiu "obrovskej palebnej sily" oboch krajín.opísal súčasnú situáciu Trump. Dodal, že k americkej dohode s Ruskom by sa časom mohla pridať aj Čína.zhodnotil americký prezident.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v rozpore s Trumpovým tvrdením o nezáujme Ruska angažovať sa vo Venezuele vyhlásil, že ruská vláda presvedčila autoritatívneho venezuelského lídra Nicolása Madura, aby zostal vo svojej vlasti a nepokúšal sa utiecť lietadlom na Kubu.vyhlásil vo štvrtok Pompeo.Trump na tlačovej konferencii zároveň povedal, že s Putinom krátko hovoril aj o správe špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera o údajnom zasahovaní Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016.parafrázoval Trump Putinove piatkové slová.