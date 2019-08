Trump: Razie proti nelegálnym migrantom slúžia na odstrašenie

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok obhajoval kontroverzné hromadné razie, ktoré viedli k zatknutiu 680 nelegálnych migrantov na juhovýchode Spojených štátov. Takéto razie sú podľa neho účinným spôsobom, ako odvrátiť nelegálne prenikanie do krajiny.Tieto razie, ktoré sa uskutočnili v stredu v siedmich závodoch na spracovanie kurčiat v šiestich mestách štátu Mississippi, boli najväčšou protiimigračnou operáciou v rámci jedného štátu v dejinách krajiny, uviedla agentúra AFP.povedal Trump novinárom.Dodal, že akMiestne médiá ukazovali zábery na zmätené a plačúce deti po tom, ako prišli zo školy a zistili, že nemajú kam ísť a čo jesť. Ich rodičov totiž zatkli.Generálny prokurátor štátu Mississippi Mike Hurst, ktorý mal operáciu na starosti, taktiež obhajoval tieto razie, ale ubezpečil, že policajti sa snažili o to, aby sa deti mohli opätovne spojiť so svojimi rodičmi.napísal vo štvrtok na Twitteri.Tristo zo zatknutých prepustili s monitorovacím náramkom na nohe a s výzvou, že sa majú dostaviť pred sudcu imigračného súdu, ktorý rozhodne, či ich deportujú. Úrady dodali, že 30 osôb prepustili z humanitárnych dôvodov, aby ich deti nezostali bez opatrovníka.Bývalý viceprezident Joe Biden, ktorý je favoritom v demokratických primárkach vo voľbách prezidenta, uviedol, že razie boliopýtal sa na stretnutí s Latinoameričanmi a Ázijcami.dodal.