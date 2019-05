Trump rokoval s prezidentom Švajčiarska

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump a jeho švajčiarsky náprotivok Ueli Maurer sa stretli vo štvrtok vo Washingtone, kde rokovali aj na tému plnenia sprostredkovateľských úloh Švajčiarskom. Biely dom o tom informoval vo vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA.Trump vyjadril Švajčiarsku vďaku za to, že sa podieľa nav mene Spojených štátov. Podľa zverejneného vyhlásenia prezidenti prediskutovali celý rad medzinárodných otázok vrátane kríz na Blízkom východe či vo Venezuele.Maurer navštívil Washington v čase rastúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom. Biely dom túto návštevu ohlásil až v stredu večer, čo pôsobí dojmom, že bola zorganizovaná narýchlo, poznamenala DPA.Švajčiarsko v Iráne diplomaticky zastupuje Spojené štáty, ktoré už desiatky rokov nemajú Teheráne vlastné veľvyslanectvo. Podobná situácia je vo Venezuele, odkiaľ sa americkí diplomati stiahli v apríli.Počas čakania Trumpa na hosťa pri vstupe do Bieleho domu jeden z prítomných novinárov položil otázku, či sa Spojené štáty chystajú vstúpiť do vojny s Iránom. "odpovedal prezident, ktorý ešte v stredu vyjadril presvedčenie, že Teherán "Biely dom nariadil tento mesiac presun lietadlovej lode a bombardérov do oblasti Perzského zálivu, aby boli pripravené odpovedať na prípadný útok vedený Teheránom, ktorý by bol namierený proti americkým záujmom alebo spojencom v danom regióne.Irán minulý týždeň oznámil, že čiastočne odstúpi od medzinárodnej dohody o svojom jadrovom programe z roku 2015. Americký prezident Donald Trump následne zaviedol nové sankcie voči Iránu, ktoré postihujú tamojší oceliarsky a ťažobný priemysel. Spojené štáty pritom od zmienenej jadrovej dohody odstúpili už pred rokom, načo zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy.Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vylúčil vo štvrtok rozhovory so Spojenými štátmi s cieľom znížiť stupňujúce sa napätie medzi oboma krajinami.