Trump sa ako prvý zahraničný líder stretne s cisárom Naruhitom

Japonský korunný princ Naruhito, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania budú prvými zahraničnými štátnymi hosťami, ktorí sa stretnú s novým japonským cisárom Naruhitom. Oznámil to v noci na piatok Biely dom, z vyhlásenia ktorého cituje tlačová agentúra AFP. Naruhito zasadne na trón 1. mája.Trumpova návšteva Japonska sa bude konať 25.-28. mája, spresnila Trumpova hovorkyňa Sarah Sandersová. Trump tiež absolvuje rokovanie s japonským premiérom Šinzoóm Abem, ktorý ešte predtým, 26.-27. apríla, zavíta do USA. Trump sa do krajiny vychádzajúceho slnka vráti v júni, keď sa zúčastní na summite skupiny G20 v Osake.dodala Sandersová, podľa ktorej budú lídri hovoriť aj o Severnej Kórei vrátane snáh o "Tlačová agentúra AP informovala, že Trump by počas svojho pobytu v Japonsku mohol navštíviť aj zápas sumo.Korunný princ Naruhito (59) nahradí svojho otca, súčasného cisára Akihita (85), ktorý sa rozhodol abdikovať. Akihito naznačil túžbu odstúpiť v roku 2016 a ako dôvod svojho rozhodnutia uviedol obavy, že mu vysoký vek bude brániť pri plnení oficiálnych povinností. Pôjde o prvú abdikáciu japonského cisára za uplynulých 200 rokov.Japonsko začiatkom apríla zverejnilo názov novej cisárskej éry, ktorá sa začne v máji, keď Akihito abdikuje. Nová éra sa bude volať Reiwa, čo znamená "". Akihitova éra - Heisei - sa začala jeho nástupom na trón v roku 1989.