Trump sa chystá počas prvého dňa v úrade zaviesť nové clá voči Mexiku, Kanade a Číne

26.11.2024 (SITA.sk) - Novozvolený americký prezident Donald Trump pohrozil, že hneď po svojom nástupe do funkcie zavedie nové rozsiahle clá voči Mexiku, Kanade a Číne. Trump v pondelok povedal, že jedným z jeho prvých krokov bude uplatnenie 25-percentného cla na všetky výrobky dovážané do krajiny z Kanady a Mexika a dodatočného 10-percentného cla na tovary z Číny.Ak tieto clá nový prezident zavedie, mohli by dramaticky zvýšiť ceny pre amerických spotrebiteľov, od plynu cez automobily až po poľnohospodárske výrobky. USA sú najväčším dovozcom tovarov na svete, pričom ich najväčšími dodávateľmi sú Mexiko, Čína a Kanada.Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone v pondelok varovalo, že obchodná vojna môže spôsobiť škody všetkým stranám. Zatiaľ nie je jasné, či Trump svoje hrozby uskutoční, alebo ich používa ako vyjednávaciu taktiku pred návratom do Bieleho domu.