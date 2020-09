Trump sa odmietol zaviazať k pokojnému odovzdaniu moci, nepáči sa mu hlasovanie poštou

Pokojné odovzdanie moci je nevyhnutné

Hlasovanie poštou získava podporu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa odmietol zaviazať k pokojnému odovzdaniu moci v prípade, že 3. novembra prehrá v prezidentských voľbách . Ako naznačil, závisí to od hlasovania prostredníctvom pošty, proti ktorému silno oponuje už niekoľko mesiacov."Uvidíme, čo sa stane. Viete, že som sa veľmi sťažoval na (poštové, pozn. red.) hlasovanie, toto hlasovanie je katastrofa," povedal s tým, že ak by sa štáty zbavili nežiaduceho posielania hlasovacích lístkov, neexistovali by obavy týkajúce sa podvodu ani o pokojné odovzdanie moci."Úprimne povedané, odovzdanie nebude. Bude pokračovanie. Hlasovanie je mimo kontrolu, vy to viete a viete, kto to vie lepšie ako ktokoľvek iný? Demokrati to vedia lepšie ako ktokoľvek iný," vyjadril sa tiež republikánsky prezident.Trump sa už v júli odmietol zaviazať k prijatiu výsledkov volieb a podobne sa vyjadroval aj pred voľbami v roku 2016.Trumpov demokratický oponent vo voľbách Joe Biden na jeho vyjadrenia reagoval s tým, že nevie čo na to povedať, ale neprekvapuje ho to. Bidenova kampaň zase uviedla, že "tieto voľby rozhodnú Američania a vláda Spojených štátov je dokonale schopná vyprevádzať nepovolané osoby z Bieleho domu".David Cole z Americkej únie občianskych slobôd v reakcii na Trumpa upozornil, že "pokojné odovzdanie moci je nevyhnutné pre fungujúcu demokraciu" a takéto vyjadrovanie prezidenta by "malo trápiť každého Američana".Agentúra AP pripomína, že je veľmi nezvyčajné, keď úradujúci prezident vyjadruje nedôveru voči demokratickému volebnému procesu v USA.Trump vedie proti hlasovaniu poštou, ktoré pre pandémiu koronavírusu podporuje čoraz viac štátov, niekoľkomesačnú kampaň. Na margo procesu nešetrí ostrou kritikou, pričom tvrdí, že takéto hlasovanie povedie k rozsiahlemu podvodu.Päť štátov, kde je zasielanie hlasovacích lístkov voličom poštou bežné, pritom nezaznamenalo žiaden výrazný podvod. Je tiež nepravdepodobné, že akýkoľvek chaos v niektorom zo štátov s univerzálnym hlasovaním prostredníctvom pošty spôsobí nepresné výsledky volieb, ako to naznačuje Trump.