Trump sa stretol so svedkami streľby v El Pase

El Paso 8. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou sa v stredu v texaskom meste El Paso stretli s tými, ktorí prežili streľbu, pri ktorej počas víkendu zahynulo 22 ľudí, píše agentúra AP.Trumpa s manželkou privítali na letisku texaský guvernér Greg Abbott a starosta mesta El Paso Donald Margo.Prezidentský pár so svojou kolónou pricestoval do tamojšej univerzitnej nemocnice za prísnych bezpečnostných podmienok. Navštívili tam zranených a pozostalých obetí masakry. Stretli sa taktiež so zdravotným personálom, záchranármi a zasahujúcimi zložkami.Trumpovci pred El Pasom hovorili aj s obeťami streľby v meste Dayton v americkom štáte Ohio. Trumpove návštevy v oboch mestách sprevádzali demonštrácie a vlna kritiky.Niektorí demokrati ako aj obyvatelia El Pasa tvrdia, že Trumpova prudká rétorika podnietila nenávisť v meste, ktorá mohla prispieť k útoku.V El Pase v nákupnom centre Walmart, bežne navštevovanom Hispáncami, spáchal masaker strelec, ktorý použil na opis ilegálneho prisťahovalectva Trumpov viackrát vyslovený výraz "invázia".Miestna demokratická kongresmanka Veronica Escobarová vopred oznámila, že s prezidentom sa nestretne.Prezident pred El Pasom absolvoval návštevu Daytonu, kde útočník Connor Betts taktiež počas víkendu zastrelil deväť ľudí vrátane vlastnej sestry. V texaskom El Paso na hranici s Mexikom bolo v sobotu zastrelených 22 osôb. Išlo o dve masové streľby v Spojených štátoch za necelých 24 hodín.