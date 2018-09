Trump schválil sankcie voči cudzincom zasahujúcim do volieb

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v stredu dekrét oprávňujúci uvaliť sankcie voči cudzincom, ktorí zasahujú do volieb v USA. Informovala o tom agentúra AP.Trumpovo rozhodnutie prichádza v čase, keď sa spravodajské služby, armáda a bezpečnostné orgány pripravujú chrániť voľby do Kongresu, ktoré sa budú konať 6. novembra, pred predpokladanými zahraničnými útokmi. Trump však súčasne kritizuje osobitné vyšetrovanie ruského zasahovania do prezidentských volieb z roku 2016.Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton a šéf amerických tajných služieb Dan Coats povedali pre novinárov, že dekrét je dôkazom, že pre prezidenta je bezpečnosť volieb prvoradá. Podľa Boltona má dekrét za cieľ zastaviť dezinformačné kampane alebo akékoľvek pokusy manipulovať s výsledkami hlasovania.Coats uviedol, že USA v súčasnosti nebadajú takú intenzitu ruského zasahovania ako v roku 2016, ale nevylúčil to. Podľa neho sa USA obávajú tiež kybernetických aktivít zo strany Číny, Severnej Kórey a Iránu.Dekrét povoľuje uvaliť ekonomické sankcie na jednotlivca, spoločnosť či štáty, ktoré nariadia či podporia zasahovanie do amerických volieb, uvádza na svojej webovej stránke denník Daily Telegraph.