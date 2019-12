Trump spochybnil svoju účasť na predvolebných debatách

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump spochybnil v pondelok svoju možnú účasť na debatách pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Informovala o tom agentúra DPA.napísal Trump na Twitteri na margo svojej účasti v predvolebných debatách. Vo svojich tvítoch zároveň zaútočil na neziskovú organizáciu CPD, ktorá už vyše tri desaťročia financuje a produkuje debaty pred prezidentskými voľbami v USA.Uchádzači o prezidentskú nomináciu konkurenčnej Demokratickej strany sa doposiaľ stretli v piatich televíznych debatách a ďalšia sa uskutoční vo štvrtok. Z pôvodných 20 uchádzačov sa na ňu na základe prieskumov kvalifikovalo už len sedem." uviedol prezident na svojom obľúbenom Twitteri.Pred prezidentskými voľbami v roku 2016 sa Donald Trump stretol v troch debatách so svojou demokratickou súperkou Hillary Clintonovou. Podľa prieskumov v debatách zvíťazila Clintonová, v samotných voľbách však napriek tomu triumfoval Trump.Podľa zistení denníka New York Times Trump zvažuje, či sa tentoraz na predvolebných debatách vôbec zúčastní. K jeho váhaniu okrem kritického postoja voči Komisii pre prezidentské debaty (CPD) údajne prispieva i snaha ovplyvniť výber moderátora diskusií.Trump obviňuje túto organizáciu zo zaujatosti voči jeho osobe. Nevie jej okrem iného zabudnúť incident, ku ktorému došlo počas prvej z debát s Clintonovou, keď správne nefungoval jeho mikrofón.Donald Trump v pondelok naznačil ochotu zúčastniť sa aj na viacerých predvolebných debatách, nielen na troch, ako je v USA zvykom. Podmienil to však tým, aby diskusie organizoval niekto iný než CPD.