Trump stále hovorí o podvode. Ak však zbor veliteľov Bidenovo víťazstvo potvrdí, odíde z úradu

Ukradnuté víťazstvo

Biden Trumpa prevalcoval

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok po prvý raz povedal, že opustí úrad, ak Zbor voliteľov potvrdí zvolenie Joea Bidena . Zároveň však povedal, že nie je pripravený uznať prehru, informuje spravodajský portál CNN."Určite odídem a vy to viete," odpovedal Trump na otázku, či odíde z Bieleho domu, keď 14. decembra vyhlásia Bidena za víťaza prezidentských volieb. "Bude to veľmi ťažké, uznať prehru, pretože vieme, že došlo k masívnemu podvodu," povedal tiež bez toho, aby svoje tvrdenie podložil. Následne dodal, že ak Bidena vyhlásia za víťaza, Zbor voliteľov "urobí chybu, pretože voľby boli podvod".Vo štvrtok to bolo po prvý raz od volieb z 3. novembra, čo Trump odpovedal na otázky novinárov. Odvtedy, čo viaceré médiá začiatkom mesiaca pripísali výhru vo voľbách Bidenovi, Trump odmietal výsledky prijať.Namiesto toho hovorí nepodložené konšpirácie o tom, ako mu víťazstvo ukradli, a podnikol aj právne kroky, aby zvrátil výsledky.Dosiaľ však žaloby Trumpovej kampane opakovane zamietli alebo zrušili a začiatkom tohto týždňa Správa všeobecných služieb informovala Bidena, že Trumpova administratíva je pripravená začať formálny proces odovzdania moci. Hoci to bol prvý krok administratívy v uznaní Trumpovej prehry, on sám naďalej trvá na tom, že bude bojovať ďalej.Biden vo voľbách získal 306 voliteľov, zatiaľ čo Trump má na konte 232. Prezidentské voľby tradične vyhráva kandidát s najmenej 270 hlasmi zo Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty.