Trump stopol peniaze pre WHO, v súvislosti s koronavírusom dávala chybné odporúčania a nepodnikla opatrenia

15.4.2020 - USA dočasne pozastavujú financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Oznámil to v utorok prezident Donald Trump. Dôvodom je podľa neho spôsob, akým sa postavila k pandémii koronavírusu.Organizáciu Trump opakovane kritizoval, že nepodnikla dostatočné opatrenia v čase, keď sa vírus začal šíriť v centrálnej Číne. Zastavením platieb pohrozil už minulý týždeň, keď vyhlásil, že WHO dávala od začiatku "chybné odporúčania", napríklad v súvislosti s ponechaním otvorených hraníc.„WHO, ktorá nesplnila svoju základnú úlohu, musí byť braná na zodpovednosť,“ povedal Trump v utorok na tlačovej konferencii. Rozhodnutiu o prípadnom obnovení platieb bude predchádzať posúdenie krokov, ktoré robí WHO v rámci boja s pandémiou, dodal Trump.USA sú najväčším prispievateľom WHO. Podľa údajov na webovej stránke organizácie jej Washington v rokoch 2018 a 2019 odviedol takmer 900 mil. USD. To podľa agentúry AP zodpovedá zhruba pätine jej celého rozpočtu.(1 EUR = 1,0963 USD)