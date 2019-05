Trump telefonicky hovoril s Putinom o možnej novej jadrovej dohode

Na snímke vľavo americký prezident Donald Trump a vpravo ruský prezident Vladimir Putin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok viac než hodinu telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, s ktorým diskutoval o možnosti novej jadrovej dohody, severokórejskej denuklearizácii a politickej situácii vo Venezuele. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na Biely dom.Lídri hovorili o možnosti novej mnohostrannej jadrovej dohody medzi Spojenými štátmi, Ruskom a Čínou, alebo rozšírení existujúcej americko-ruskej strategickej jadrovej dohody. Konverzácia sa podľa hovorkyne Bieleho domu Sarah Sandersovej krátko dotkla aj vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016.uviedla hovorkyňa.Sandersová zopakovala postoj americkej administratívy, že, čo sa týka Venezuely, kde Rusko podporuje vládu prezidenta Nicolása Madura, čeliaceho opozičným demonštráciám. Trump podľa hovorkyne Putinovi vyjasnil, žeAmericko-ruské vzťahy sa v uplynulých týždňoch vyhrotili práve pre krízu v na ropu bohatej Venezuele, kde Washington podporuje opozičného lídra Juana Guaidóa v jeho snahe zosadiť Madura, ktorý sa teší podpore Ruska aj Číny.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pred niekoľkými dňami vyhlásil, že Maduro mal v pláne utiecť lietadlom na Kubu, ale Rusko mu to vyhovorilo, dopĺňa tlačová agentúra AFP.Trump na telefonát so šéfom Kremľa reagoval aj na svojom obľúbenom Twitteri.napísal americký líder.