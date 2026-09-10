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10. septembra 2026
Trump tvrdí, že Putin sa chce dohodnúť o ukončení vojny na Ukrajine
Tagy: Mierové rozhovory Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Trumpove slová prišli po hodinovom telefonáte s ruským prezidentom a po novej sérii amerických rokovaní v Moskve a Kyjeve. Americký prezident
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10.9.2026 (SITA.sk) - Trumpove slová prišli po hodinovom telefonáte s ruským prezidentom a po novej sérii amerických rokovaní v Moskve a Kyjeve.
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine.
„Chce uzavrieť dohodu, a ak chce uzavrieť dohodu aj Zelenskyj, bolo by to veľmi dobré,“ povedal Trump novinárom s odkazom na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako štyroch rokoch vojny už unavení. „Ja sa v dohodách vyznám a toto sú dvaja ľudia, ktorí sú unavení z vojny,“ povedal šéf Bieleho domu.
Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kremeľ rozhovor označil za „mimoriadne otvorený“ a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve Washingtonu.
Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend rokovali najskôr s Putinom v Moskve a potom so Zelenským v Kyjeve. Washington predstavil nové návrhy na obnovenie mierového procesu a ukrajinský prezident ich označil za sľubné, konkrétny prielom však zatiaľ nenastal.
Spojené štáty sa usilujú obnoviť aj trojstranné rokovania. Medzi Moskvou a Kyjevom naďalej zostávajú zásadné rozdiely, predovšetkým v otázke okupovaných území na východe Ukrajiny. Po krátkom utlmení ruských útokov počas návštevy amerických vyslancov sa boje opäť naplno obnovili.
Rusko pokračovalo v raketových a dronových útokoch na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Ukrajina zintenzívnila útoky na ciele hlboko na ruskom území.
Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Putin sa chce dohodnúť o ukončení vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine.
„Chce uzavrieť dohodu, a ak chce uzavrieť dohodu aj Zelenskyj, bolo by to veľmi dobré,“ povedal Trump novinárom s odkazom na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Únava z vojny
Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako štyroch rokoch vojny už unavení. „Ja sa v dohodách vyznám a toto sú dvaja ľudia, ktorí sú unavení z vojny,“ povedal šéf Bieleho domu.
Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kremeľ rozhovor označil za „mimoriadne otvorený“ a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve Washingtonu.
Trumpovi vyjednávači
Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend rokovali najskôr s Putinom v Moskve a potom so Zelenským v Kyjeve. Washington predstavil nové návrhy na obnovenie mierového procesu a ukrajinský prezident ich označil za sľubné, konkrétny prielom však zatiaľ nenastal.
Spojené štáty sa usilujú obnoviť aj trojstranné rokovania. Medzi Moskvou a Kyjevom naďalej zostávajú zásadné rozdiely, predovšetkým v otázke okupovaných území na východe Ukrajiny. Po krátkom utlmení ruských útokov počas návštevy amerických vyslancov sa boje opäť naplno obnovili.
Rusko pokračovalo v raketových a dronových útokoch na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Ukrajina zintenzívnila útoky na ciele hlboko na ruskom území.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Putin sa chce dohodnúť o ukončení vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mierové rozhovory Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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