Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 10.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oleg
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. septembra 2026

Trump tvrdí, že Putin sa chce dohodnúť o ukončení vojny na Ukrajine


Tagy: Mierové rozhovory Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Trumpove slová prišli po hodinovom telefonáte s ruským prezidentom a po novej sérii amerických rokovaní v Moskve a Kyjeve. Americký prezident



Zdieľať
russia_vietnam_72652 676x462 10.9.2026 (SITA.sk) - Trumpove slová prišli po hodinovom telefonáte s ruským prezidentom a po novej sérii amerických rokovaní v Moskve a Kyjeve.


Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine.

„Chce uzavrieť dohodu, a ak chce uzavrieť dohodu aj Zelenskyj, bolo by to veľmi dobré,“ povedal Trump novinárom s odkazom na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Únava z vojny


Trump zároveň tvrdí, že obaja prezidenti sú po viac ako štyroch rokoch vojny už unavení. „Ja sa v dohodách vyznám a toto sú dvaja ľudia, ktorí sú unavení z vojny,“ povedal šéf Bieleho domu.

Jeho vyjadrenia prišli deň po približne hodinovom telefonáte s Putinom. Kremeľ rozhovor označil za „mimoriadne otvorený“ a konštruktívny. Telefonát nasledoval po novej diplomatickej iniciatíve Washingtonu.

Trumpovi vyjednávači


Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner cez víkend rokovali najskôr s Putinom v Moskve a potom so Zelenským v Kyjeve. Washington predstavil nové návrhy na obnovenie mierového procesu a ukrajinský prezident ich označil za sľubné, konkrétny prielom však zatiaľ nenastal.

Spojené štáty sa usilujú obnoviť aj trojstranné rokovania. Medzi Moskvou a Kyjevom naďalej zostávajú zásadné rozdiely, predovšetkým v otázke okupovaných území na východe Ukrajiny. Po krátkom utlmení ruských útokov počas návštevy amerických vyslancov sa boje opäť naplno obnovili.

Rusko pokračovalo v raketových a dronových útokoch na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Ukrajina zintenzívnila útoky na ciele hlboko na ruskom území.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Fotogaléria k článku:

















17 fotografií v galérii









Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Putin sa chce dohodnúť o ukončení vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rozhovory Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Extrémne počasie vyháňa deti zo škôl, najviac ohrozené sú dievčatá, varuje UNICEF
<< predchádzajúci článok
Ceaușescu, Saddám a Kaddáfí klopú na Putinove dvere. Komentátor varuje, že vojna sa môže obrátiť proti nemu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 