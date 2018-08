Trump tvrdí, že Severná Kórea odstraňuje jadrové zbrane

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bedminster 8. augusta (TASR) - Prezident USA Donald Trump v utorok trval na tom, že Severná Kórea napreduje v odstraňovaní svojho jadrového programu.Trump to povedal v príhovore pred podnikateľskými lídrami na večeri vo svojom golfovom klube v americkom štáte New Jersey, informovala tlačová agentúra AP.Šéf Bieleho domu tvrdil, že Pchjongjang dodržiava dohody, ktoré dosiahol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v júni na historickom summite v Singapure.Trumpovo vyhlásenie sa úplne odlišovalo od skorších výrokov poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, podľa ktorého Severná Kórea nerobí potrebné kroky na denuklearizáciu (odstraňovanie jadrových zbraní). Bolton zároveň jednoznačne zamietol myšlienku skorého zrušenia sankcií uvalených na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR).Trump však v príhovore takisto naznačil, že v spomalení procesu denuklearizácie pravdepodobne zohráva úlohu Peking. Povedal:Prezident svoje slová nespresnil.