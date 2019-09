Trump tvrdí, že v telefonáte nevyvíjal nijaký nátlak na Ukrajinu

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke prvá strana prepisu telefonátu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským z 25. júla 2019, ktorý 25. septembra 2019 zverejnil Biely dom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke prepis telefonátu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským z 25. júla 2019, ktorý 25. septembra 2019 zverejnil Biely dom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že súčasťou jeho júlového telefonátu s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským "Preverovanie svojho postupu, ktoré môže viesť k tzv. impeachmentu, opísal ako "ten najväčší hon na bosorky v amerických dejinách", uviedla agentúra AP.Trump sa tak vyjadril v čase, keď Biely dom zverejnil hrubý prepis tohto rozhovoru, ktorý sa uskutočnil 25. júla. Podľa Trumpa sa teraz ukázalo, že telefonát so Zelenským bolPrepis potvrdil, že Trump opakovane nabádal Zelenského, aby spolupracoval s jeho osobným právnikom Rudym Giulianim a ministrom spravodlivosti Spojených štátov Williamom Barrom pri vyšetrovaní namierenom voči bývalému americkému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý je Trumpovým politickým súperom.Trump v tomto rozhovore vyjadroval nepodložené podozrenie, že Biden chcel zasahovať do vyšetrovania ukrajinskej prokuratúry, týkajúceho sa jeho syna Huntera. V tejto súvislosti tiež Zelenskému potvrdil, že niekoľko dní predtým nariadil zmraziť pomoc Ukrajine v hodnote takmer 400 miliónov dolárov.Konverzácia oboch prezidentov je jedným z predmetov sťažnosti, ktorú podal americkému Kongresu nemenovaný informátor v polovici augusta. Na základe sťažnosti začala predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v utorok konanie smerujúce k tzv. impeachmentu Trumpa. Ten trvá na tom, že neurobil nič zlé.Telefonát, v ktorom išlo o Trumpovho politického súpera a uskutočnil sa v čase rozbiehajúcej sa kampane pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v Spojených štátoch, mohol predstavovať porušenie pravidiel financovania politickej kampane. Podľa AP to konštatoval generálny inšpektor amerických spravodajských služieb, ministerstvo spravodlivosti však po preskúmaní spomínaného prepisu dospeli k záveru, že prezident sa nedopustil nijakého trestného činu.