Trump údajne nútil zamestnanca v Mar-a-Lagu vymazať kamerový záznam, pribudli mu tak nové obvinenia

Marenie vyšetrovania

Trump sa chválil tajným dokumentom

Pokus o zvrátenie výsledkov volieb

28.7.2023 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump čelí obvineniu, že nútil zamestnanca, aby vymazal záznam z bezpečnostnej kamery v Mar-a-Lagu. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého to vyplýva z nových obvinení.V revidovanej obžalobe voči republikánskemu lídrovi pribudli tri nové body - úmyselné zadržiavanie informácií o obrane a dve obštrukcie. Bývalého prezidenta v tomto prípade pôvodne obvinili zo spáchania dovedna 37 trestných činov v súvislosti so zaobchádzaním s tajnými dokumentmi, marením spravodlivosti a nepravdivými vyhláseniami.V prípade obvinili aj ďalšiu osobu, zamestnanca Mar-a-Laga Carlosa de Oliveiru. Muž sa údajne pýtal, čo by sa dalo urobiť, aby vymazali zábery, ktoré podľa prokurátorov zachytávali presun nelegálne držaných dokumentov. Trump spolu s jeho blízkym spolupracovníkom Waltom Nautom, ktorému vo štvrtok tiež pribudli ďalšie dve obvinenia z marenia vyšetrovania, poprel vinu.Nové súdne dokumenty opisujú údajné snahy Nautu a správcu nehnuteľností v Mar-a-Lagu de Olivieru o marenie vyšetrovania ministerstva spravodlivosti. Dvojica sa podľa nich spolčila, aby vymazali zábery z bezpečnostných kamier po tom, ako ministerstvo spravodlivosti vydalo výzvu, v ktorej žiadalo o záznamy z bezpečnostných kamier v suteréne, kde sa podľa neho nachádzali dôverné dokumenty.De Oliveira údajne napísal inému zamestnancovi, ktorý bol riaditeľom informačných technológií, že „šéf" chce, aby vymazali server. Neskôr sa vraj stretol so zamestnancom v malej IT miestnosti, povedal mu, že ich rozhovor by mal zostať súkromný a potom na muža vyvíjal nátlak, aby vyhovel jeho požiadavke i keď mu zamestnanec povedal, že na to nemá právomoc.V aktualizovanej obžalobe sa tiež uvádza, že Trump vedome diskutoval o prísne tajnom dokumente so životopiscami, ktorí navštívili Mar-a-Lago, aby s ním urobili rozhovor. Dokument, ktorý im odhalil, údajne obsahoval možné plány na útok na „krajinu A“, ktorú CNN a ďalšie médiá označili za Irán.„Pozrite sa, čo som našiel... Nie je to úžasné? Mám veľkú kopu papierov, táto vec sa práve objavila. Pozrite,“ chválil sa údajne Trump jednému zo svojich hostí.Prípad týkajúci sa dokumentov vedie špeciálny prokurátor Jack Smith , ktorý sa predtým počas dňa stretol s Trumpovými právnikmi v súvislosti s ďalším vyšetrovaním týkajúcim sa pokusov bývalého prezidenta o zvrátenie výsledkov volieb v roku 2020. Trump začiatkom tohto mesiaca uviedol, že očakáva, že ho v tomto prípade obvinia, no vo štvrtok sa vyjadril, že jeho právnici nedostali žiadne informácie o načasovaní.Najnovšie obvinenia sa pridali k rastúcemu zoznamu Trumpových právnych problémov. V súčasnosti ho čaká súdny proces v kauze platby za mlčanie, v ktorej čelí 34 obvineniam z trestných činov, čelí tiež občianskoprávnym obvineniam v prípade urážky na cti bývalej novinárky E. Jean Carroll a prokurátori v Georgii stále zvažujú, či vzniesť obvinenia v súvislosti s údajnou snahou o zvrátenie výsledkov tamojších volieb.