Trump: USA dokončia svoju správu o vražde Chášukdžího o 2-3 dni

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. novembra (TASR) - Spojené štáty zverejnia svoje konečné závery v prípade vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v najbližších niekoľkých dňoch. Uviedol to v sobotu americký prezident Donald Trump, podľa ktorého pôjde ozahŕňajúcu aj to,Informovali o tom agentúra AP a AFP.Trump novinárom v kalifornskom Malibu, kde si pozrel škody spôsobené lesnými požiarmi, povedal, že takáto správa bude hotová do pondelka alebo utorka.Súčasne označil zasprávy amerických médií z piatkového večera, podľa ktorých Ústredná spravodajská služba (CIA) dospela k úsudku, že vraždu žurnalistu nariadil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.Chášukdží, ktorý bol kritikom Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné k sobášu s tureckou snúbenicou. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra až neskôr potvrdila, že bol zámerne zavraždený.Podľa stredajšieho vyhlásenia saudskoarabského generálneho prokurátora Saúda Mudžiba bol Chášukdží na pôde saudskoarabského konzulátu v Istanbule nadrogovaný a následne zavraždený a rozštvrtený. Jeho telesné pozostatky sa doteraz nenašli.Saudskoarabský prokurátor zároveň očistil korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý aj podľa jeho slov nemal s vraždou nič spoločné. Podľa Mudžiba bolo v súvislosti s vraždou zadržaných dovedna 21 osôb, z ktorých 11 bolo doposiaľ obvinených, zatiaľ čo pri ďalších prebieha vyšetrovanie. Prokurátor ešte doplnil, že žiada o tresty smrti pre dovedna piatich Saudskoarabov.