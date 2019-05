Trump: USA zavedú na tovar z Mexika 5 % clo za neriešenie migrácie

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. mája (TASR) - Spojené štáty s platnosťou od 10. júna uvalia päťpercentnú colnú tarifu na všetok tovar z Mexika. Ide o opatrenie, ktoré bude platiť dovtedy, kým neprestanú "ilegálni migranti" prichádzať cez mexické územie do USA, vyhlásil vo štvrtok podľa tlačovej agentúry AFP americký prezident Donald Trump.napísal Trump na Twitteri.Oznámenie šéfa Bieleho domu prišlo krátko po tom, ako americká pohraničná stráž v texaskom meste El Paso zadržala dosiaľ najväčšiu jednotlivú skupinu migrantov - 1036 ľudí. Skupina v skorých ranných hodinách v stredu miestneho času prekročila rieku Rio Grande z mexického mesta Ciudad Juárez.Väčšina migrantov prúdiacich cez mexické územie do USA uteká pred chudobou a násilím panujúcim v krajinách stredoamerického regiónu so zámerom požiadať v Spojených štátoch o azyl.uviedol Biely dom vo vyhlásení.Trumpove najnovšie plány ostro skritizoval vysoko postavený mexický diplomat Jesús Seade.vyhlásil na tlačovej konferencii námestník mexického ministra zahraničných vecí pre severoamerické záležitosti.V Mexiku, ktoré podľa AFP vyváža do Spojených štátov 80 percent svojho tovaru, sa Trumpova informácia o zavedení colnej tarify stretla s celkovým pobúrením a prekvapením obyvateľstva.