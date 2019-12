Trump: Útok v Petrohrade zmarila skvelá koordinácia medzi USA a Ruskom

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. decembra (TASR) - Plánovaný útok v Petrohrade pomohla zmariť "skvelá a dôležitá koordinácia" medzi Spojenými štátmi a Ruskom, vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump." uviedol Trump.Agentúra AFP informovala, že podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) obaja zadržaní, ktorí plánovali zaútočiť v Petrohrade počas novoročných osláv, prisahali vernosť teroristickej skupine Islamský štát (IS). Boli identifikovaní ako ruskí občania - 22-ročný Nikita Semionov a 23-ročný Georgij Černyšov.Spravodajský portál Fontanka uviedol, že títo muži plánovali útoky v obchodnom centre a katedrále a že zaslali fotografie svojim kontaktom v IS, aby potvrdili ciele.Agenti FSB zadržali podozrivých 27. decembra a 30. decembra na nich úrady uvalili väzbu.FSB zverejnila video zachytávajúce zadržanie mužov a raziu v ich byte, kde sa nachádzala munícia, nože, káble či čierne oblečenie.Obaja muži podľa FSB priznali svoju vinu. Ďalšie video, ktoré služba poskytla ruským tlačovým agentúram, ukazuje, ako jeden z podozrivých so zahalenou tvárou sľubuje v arabčine vernosť Islamskému štátu. Ďalšie detaily o plánovanom útoku ruské úrady neposkytli.Ruský prezident Vladimir Putin sa v nedeľu poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za poskytnutie informácií od tajných služieb, ktoré podľa jeho slov pomohli zabrániť teroristickým útokom v Rusku. Obaja lídri sa v telefonáte dohodli na pokračovaní spolupráce v boji proti terorizmu.Hoci sa Moskva a Washington dostávajú do sporov v mnohých otázkach, obe strany pravidelne zdôrazňujú spoločné odhodlanie bojovať proti terorizmu.Spojené štáty v roku 2017 pomohli Rusku s vyšetrovaním pripravovaného teroristického útoku na Kazanskú katedrálu v Petrohrade. Moskva zase Spojeným štátom pomáhala pri vyšetrovaní bombového útoku, ku ktorému došlo v roku 2013 na bostonskom maratóne, pripomenula agentúra TASS.