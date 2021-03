Trump uvažuje o kandidovaní na prezidenta USA, novú politickú stranu sa nechystá založiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump neplánuje založiť novú politickú stranu. Vyjadril sa tak počas konferencie konzervatívcov na Floride, pričom uviedol, že by taký krok rozdelil republikánskych voličov. Vo svojom prvom prejave po odchode z prezidentského úradu tiež naznačil, že sa možno bude v roku 2024 znovu uchádzať o prezidentské kreslo. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Atmosféra konferencie CPAC vo floridskom Orlande, ktorá sa začala vo štvrtok, sa niesla vo výrazne protrumpovskej atmosfére a rečnili na nej napríklad jeho syn Donald Trump Jr. a spojenec, texaský senátor Ted Cruz . Samotný 74-ročný exprezident, ktorý na svoj prejav meškal viac ako hodinu, sa stretol s potleskom prítomných, z ktorých mnohí aj napriek pandémii nemali na tvárach rúška.Trump v prejave vyhlásil, že Republikánska strana „sa zjednotí a bude silnejšia ako kedykoľvek predtým“. Tiež znova zopakoval jeho falošné tvrdenia o tom, že novembrové voľby prehral v dôsledku volebného podvodu, a skritizoval administratívu jeho demokratického nástupcu Joea Bidena za to, že mení jeho tvrdú politiku voči migrácii a hraničnej bezpečnosti.Napriek prehre v prezidentských voľbách a po veľkej kritike pre januárové smrteľné nepokoje v Kapitole Spojených štátov, pre ktoré ho skritizovali aj viacerí členovia jeho strany a čelil impeachmentu, správy naznačujú, že je Trump stále mimoriadne populárny u svojich voličov. Prieskum verejnej mienky v USA minulý týždeň naznačil, že ak by Trump opustil Republikánsku stranu a založil vlastnú, tak by 46 % z jeho voličov hlasovalo za neho.