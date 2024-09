Trump už nepôjde do predvolebnej debaty s Harrisovou, podľa nej si však voliči ďalšiu diskusiu zaslúžia

Harrisová ho vyzvala na ďalšiu

Trump jej zakaždým vošiel do pasce

13.9.2024 (SITA.sk) - Americký exprezident Donald Trump , ktorý kandiduje za Republikánsku stranu v tohtoročných voľbách na post šéfa Bieleho domu, už nepôjde do žiadnej debaty so svojou demokratickou protivníčkou Kamalou Harrisovou . Referuje o tom web Politico.„Nebude žiadna tretia debata,“ napísal Trump na Truth Social veľkými písmenami, pričom ako prvú diskusiu mal na mysli svoju júnovú debatu so súčasným prezidentom Joeom Bidenom a druhou bola utorková debata s Harrisovou. Jej kampaň, ktorá sa k Trumpovmu rozhodnutiu zatiaľ nevyjadrila, pritom bezprostredne po debate zo začiatku týždňa vyzvala Trumpa na ďalšiu.„Voličom dlhujeme ďalšiu diskusiu,“ povedala Harrisová vo štvrtok na zhromaždení v Severnej Karolíne niekoľko minút po Trumpovom vyhlásení.Utorková predvolebná debata kandidátov v amerických prezidentských voľbách predstavovala víťazstvo pre demokratickú viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Tá osem týždňov pred volebným dňom podľa CNN podala najimpozantnejší výkon vo svojej politickej kariére.Trump naopak vyšiel z debaty takpovediac „omráčený“ údermi, ktoré mu uštedrila jeho oponentka, keď vyvedený z miery neodolal jej provokatívnym vyjadreniam. Neschopnosť Trumpa odolať podpichovaniu jeho oponentky, znamenala, že najobávanejší politický aktér modernej doby strávil večer tým, že viac ničil sám seba ako svoju súperku.Harrisová počas utorkovej debaty opakovane využívala domnelé nedostatky Trumpovho charakteru, aby mu poskytla priestor na oslabenie jeho vlastného výkonu. Do Trumpa sa pustila napríklad pre veľkosť davov na jeho zhromaždeniach a označila ho za slabocha.„A on, prekvapivo, zakaždým vošiel do pasce s hnevlivými výbuchmi, ktoré podporili jej tvrdenia, že nie je spôsobilý na nové funkčné obdobie a že krajina má neopakovateľnú šancu pohnúť sa z jeho trpkého chaosu,“ uviedla CNN.