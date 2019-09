Trump v OSN: USA veľmi pozorne sledujú situáciu vo Venezuele

Na snímke americký prezident Donald Trump počas prejavu na 47. valnom zhromaždení OSN v New Yorku 24. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok v rozprave na 74. Valnom zhromaždení OSN varoval, že USA "veľmi pozorne" sledujú situáciu vo Venezuele. Tamojšieho socialistického prezidenta Nicolása Madura označil za "bábku Kuby, ktorú chránia kubánski osobní strážcovia", informovala agentúra AFP.uviedol Trump.Maduro do New Yorku tento rok neprišiel. Namiesto toho odcestoval do Moskvy, kde sa v stredu stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.V deň Trumpovho vystúpenia na pôde OSN americké ministerstvo financií zaviedlo uvalilo sankcie voči štyrom spoločnostiam — trom registrovaným v Paname a jednej na Cypre —, ktoré prepravujú ropu z Venezuely na Kubu.Spojené štáty v januári zaviedli sankcie voči venezuelskej ropnej firme Petróleos de Venezuela (PDVSA), pripomína agentúra Reuters. Kubánske spoločnosti však pokračujú v porušovaní sankcií a dostávajú dodávky ropy z Venezuely.Americký minister financií Steven Mnuchin povedal, že Spojené štáty budú pokračovať v krokoch voči Madurovi, ktorého Washington považuje za nelegitímnu hlavu štátu podporovanú Kubou." povedal Mnuchin.Maduro bol opätovne zvolený za venezuelského prezidenta 20. mája 2018. Zlá ekonomická situácia v krajine prerástla do politickej krízy, keď sa líder opozície Juan Guaidó 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura nebolo legitímne. Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely uznalo viac ako 50 krajín vrátane USA.