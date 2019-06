Trump v príhovore na bankete označil kráľovnú Alžbetu za úžasnú ženu

Na snímke britská kráľovná Alžbeta II. v rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho manželkou Melaniou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. júna (TASR) - Prezident USA Donald Trump a jeho rodina si v pondelok večer užili veľkolepý kráľovský banket, ktorého hostiteľkou v londýnskom Buckinghamskom paláci bola 93-ročná britská kráľovná Alžbeta II. V utorok sa očakávajú veľké protesty proti Trumpovej trojdňovej štátnej návšteve v Británii, hoci niekoľko menších sa konalo už aj počas banketu.napísal Trump na Twitteri už skôr, po stretnutí s britskou panovníčkou a najvýznamnejšími členmi kráľovskej rodiny na oficiálnej uvítacej ceremónii a súkromnom obede v paláci.Trumpovci potom zažili svoj prvý britský kráľovský banket, ale Alžbeta bola hostiteľkou štátnej návštevy už 113-krát, uviedla tlačová agentúra Reuters.Na večernom bankete bola medzi 171 hosťami prítomná okrem prvej dámy USA Melanie Trumpovej aj prezidentova dcéra Ivanka a jeho zať Jared Kushner, jeho synovia Eric a Donald mladší i ďalšia dcéra Tiffany.povedala panovníčka v príhovore na bankete.Pripila "na prezidenta a pani Trumpovú a na pretrvávajúce priateľstvo medzi oboma našimi národmi, a na zdravie, prosperitu a šťastie ľudu Spojených štátov", informovala tlačová agentúra DPA.Trump pochválil Alžbetu II. ako "úžasnú, úžasnú ženu... nemenný symbol neoceniteľných tradícií", ktorá je stelesnením britskej "dôstojnosti, zodpovednosti a vlastenectva".Princ Harry, kráľovnin vnuk a druhý syn princa Charlesa, a jeho manželka Meghan na bankete nápadne chýbali.Bývalá americká herečka Meghan sa údajne tento týždeň nemohla zúčastniť na kráľovskom programe, pretože stále dojčí trojtýždňového syna Archieho.Harry sa zúčastnil na podujatiach v paláci, ktoré sa konali v pondelok cez deň.Meghan kritizovala Trumpa pred jeho zvolením v roku 2016 a v interview pre americkú televíziu ho označila za "mizogýna" a človeka rozdeľujúceho spoločnosť.Množstvo protestujúcich, vedených ženskými organizáciami, si usporiadalo konkurenčný "banket ľudu" na neďalekom Parlamentnom námestí, keď si práve Trump užíval kráľovský banket. Stovky ďalších protestujúcich sa zišli pred Buckinghamským palácom.Oveľa väčší protest, pochod s názvom Together Against Trump (Spoločne proti Trumpovi), sa má konať v utorok v centre Londýna. Podľa očakávania naň prídu tisíce ľudí. Vtedy má Trump naplánované stretnutia s britskou premiérkou Theresou Mayovou a lídrami amerických aj britských podnikateľov.Trumpova návšteva sa koná v čase, keď Británia prežíva ťažkosti okolo brexitu a Mayová plánuje v piatok 7. júna odstúpiť z funkcie predsedníčky svojej Konzervatívnej strany.Zlatý klinec Trumpovej návštevy bude v stredu, keď sa bude konať veľká spomienková slávnosť v juhoanglickom meste Portsmouth - pri príležitosti 75. výročia Dňa D, teda vylodenia Spojencov v Normandii (na západe Francúzska), okupovanej nacistických Nemeckom. Vtedy v roku 1944 zahynulo približne 160.000 britských, amerických, francúzskych a ďalších spojeneckých vojakov, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne za oslobodenie Európy.povedala Alžbeta II. v príhovore na bankete.Trump podľa agentúry AFP vyhlásil:A pokračoval:Na bankete sa podávala štvorchodová večera, na stole bolo vyše 2000 kusov príboru z pozláteného striebra. Večera sa začala filetom dusenej platesy (ryby) so šľahanou penou ochutenou žeruchou, nasledoval windsorský jahňací chrbát, potom jahodové sablé (sušienky) s citrónovou zmrzlinou s verbenou a tiež výber rozmanitých druhov čerstvého ovocia.