Trump: V súvislosti s návratom Ruska do G7 existujú rozličné názory

Na snímke zo stredu doprava britský premiér Boris Johnson, kanadský predseda vlády Justin Trudeau, nemecká kancelárka Angela Merkelová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, americký prezident Donald Trump, japonský premiér Šinzo Abe, taliansky predseda vlády Giuseppe Conte a predseda Európskej rady Donald Tusk počas rokovania summitu lídrov krajín skupiny G7 v juhofrancúzskom Biarritzi 25. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Biarritz 25. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že v súvislosti s návratom Ruska do skupiny ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta existujú medzi členmi G7 rozdielne názory. Zdôraznil, že je presvedčený, že by to bolo "výhodné" a "pozitívne", ale ostatní s ním nesúhlasia. Informovala o tom agentúra DPA.povedal Trump pred novinármi na summite vo francúzskom meste Biarritz. Naznačil, že možno nakoniec nedôjde v tejto veci ku konsenzu a "nechajú to tak, ako to je".povedal Trump v reakcii na informáciu nemenovaného diplomatického zdroja. Podľa neho sa predstavitelia jednotlivých krajín G7 v sobotu večer na otváracom stretnutí dohodli, že ešte je príliš skoro na to, aby sa Rusko pridalo späť do klubu, a G7 sa tak vrátila k predošlému formátu G8.Zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, zároveň uviedol, že lídri G7 poverili francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby kontaktoval Irán v súvislosti s narastajúcim napätím okolo jeho jadrového programu. Macron má podľa jeho slov Teheránu tlmočiť posolstvo, aby sa vyvaroval eskalácie napätia v regióne.Šéf Bieleho domu v tejto súvislosti poprel, že by sa na takej diskusii zúčastnil. Zároveň uviedol, že nie je proti takýmto snahám, ale Spojené štáty podľa neho budú pokračovať vo vlastnej iniciatíve.povedal Trump, ktorý sa v rámci summitu stretol s japonským premiérom Šinzóom Abem. Dodal, že podporuje akúkoľvek snahu Macrona zameranú na zmiernenie napätia a poukázal na to, že aj Abe sa nedávno snažil s Iránom hovoriť.