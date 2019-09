Trump v telefonáte so Zelenským kritizoval Merkelovú kvôli Ukrajine

Prezident USA Donalad Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v telefonáte s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským koncom júla kritizoval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú za to, že hovorí o Ukrajine, ale inak pre ňuVyplýva to z hrubého prepisu tohto rozhovoru, zverejneného v stredu Bielym domom, uviedla agentúra DPA.Podľa zaznamenaných Trumpových slov robia Spojené štáty pre Ukrajinupovedal s tým, že USA sa na rozdiel od Nemecka správajú k UkrajineZelenskyj na záver povedal Trumpovi, že mápravdu, hoci podľa DPA nie je jasné, či mal na mysli údajnú nečinnosť Nemecka, podporu Ukrajiny zo strany Spojených štátov alebo obe tieto záležitosti. Dodal, že Merkelovej i francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi už povedal, že nepodnikajú dostatočné kroky, pokiaľ ide o sankcie voči Rusku.tvrdil Zelenskyj v telefonáte s Trumpom.Zverejnený prepis potvrdil, že Trump opakovane nabádal Zelenského, aby spolupracoval s jeho osobným právnikom Rudym Giulianim a ministrom spravodlivosti Spojených štátov Williamom Barrom pri vyšetrovaní namierenom voči bývalému americkému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý je Trumpovým politickým súperom. Trump vyjadroval nepodložené podozrenie, že Biden chcel zasahovať do vyšetrovania ukrajinskej prokuratúry, týkajúceho sa jeho syna Huntera.Konverzácia oboch prezidentov je jedným z predmetov sťažnosti, ktorú podal americkému Kongresu nemenovaný informátor v polovici augusta. Na základe sťažnosti začala predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v utorok konanie smerujúce k tzv. impeachmentu Trumpa. Ten trvá na tom, že neurobil nič zlé.Trump čelil podozreniu, že vojenskú pomoc poskytovanú Spojenými štátmi Ukrajine spájal s konaním voči svojmu súperovi Bidenovi, ktorý chce byť kandidátom opozičnej Demokratickej strany v budúcoročných prezidentských voľbách. Zo zverejneného prepisu to však podľa DPA zrejmé nie je.