Trump verí v zlepšenie vzťahov, ak Mexiko posilní hranicu s Guatemalou

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump pochválil Mexiko a vyjadril nádej, že lepšie opatrenia na ochranu hraníc a sprísnenie imigračnej legislatívy zo strany južného suseda Spojených štátov prispejú k zníženiu napätia vo vzťahoch oboch krajín. V pondelok o tom písala agentúra DPA.vyhlásil Trump pre stanicu CNBC.Na Twitteri zas americký prezident vyhlásil, že mexickí zákonodarcovia by podľa jeho očakávaní mali už čoskoro rokovať o nezverejnenom bezpečnostnom aspekte dohody, ktorú obe krajiny podpísali ešte v sobotu. Zdôraznil v tejto súvislosti, že "ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k schváleniu (dohody), clá budú opäť v hre".Podľa pôvodného zámeru Trumpa mali Spojené štáty v pondelok uvaliť clá na všetok tovar dovážaný z Mexika. Po tom, ako dospeli krajiny k dohode o obmedzení nezákonnej migrácie, však šéf Bieleho domu takýto krok "odložil na neurčito".Trump verí, že ak Mexiko vyšle na hranicu s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy s cieľom obmedziť imigráciu, "nikto nebude schopný prejsť".Hoci by podľa názoru amerického prezidenta uvalenie 25-percentného cla na import z Mexika presvedčilo nadnárodné korporácie, aby stavali továrne v Spojených štátov, malo by tiež ničivé následky pre mexickú ekonomiku.dodal Trump.Mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard vo štvrtok informoval o tom, že mexická vláda nasadí na svoju južnú hranicu s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy. Šéf mexickej diplomacie to vyhlásil počas návštevy Washingtonu, kde sa snažil oddialiť uvalenie ciel na mexický tovar, čo Spojené štáty plánovali v súvislosti s nezákonnou migráciou z Mexika.Podľa pôvodného návrhu prezidenta Trumpa by boli na mexický tovar - vrátane áut, piva, tequily, ovocia a zeleniny - uvalené najskôr päťpercentné clá. Tie by sa zvyšovali každý mesiac tak, že by v októbri dosiahli 25 percent.