Trump verí, že prežije impeachment a zvíťazí vo voľbách

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v piatok presvedčenie, že sa mu podarí prežiť tzv. impeachment pripravovaný demokratmi a zvíťaziť v budúcoročných prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra DPA.Trump pred novinármi v Bielom dome priznal, že demokrati v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu zrejme dokážu spustiť oficiálne vyšetrovanie, ktoré môže viesť k ústavnej žalobe proti prezidentovi (impeachmentu). Vyjadril ale presvedčenie, že ich snahy stroskotajú v republikánmi kontrolovanom Senáte.myslí si Trump, podľa ktorého za tento neúspech demokrati zaplatia" vo voľbách.Donald Trump v tomto kontexte zopakoval svoje presvedčenie, že zvíťazí v budúcoročných prezidentských voľbách a že jeho víťazstvo budeOdmietol pritom potvrdiť svoj prísľub spred dvoch dní, že bude spolupracovať s vyšetrovaním na pôde Kongresu." citovala Trumpa agentúra AP.Snahy o impeachment prezidenta súvisí s údajnými pokusmi Trumpa o zdiskreditovanie svojho politického rivala, bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena, prostredníctvom vyšetrovania na Ukrajine.Trump v piatok opäť zaútočil na Bidena, ktorého označil za nie príliš bystrého človeka. Bývalý prezident Barack Obama podľa neho vytiahol Bidena zPodľa vlastných slov by však bol Trump rád, ak by sa prezidentským kandidátom demokratov stal práve Joe Biden, hoci to neočakáva.vyhlásil Trump.