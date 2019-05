Trump verí, že vzťahy s Ruskom sa zlepšia

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že je možné dosiahnuť zlepšenie vzťahov s Ruskom. Napísal to v sobotu na Twitteri — deň po viac ako hodinovom telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.napísal Trump.V apríli bola zverejnená správa špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera o údajnom prepojení Ruska a prezidentskej kampane Donalda Trumpa. Mueller ukončil vyšetrovanie po takmer dvoch rokoch 22. marca. Jeho správa sa zameriava na otázku zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 volieb, ako aj na to, či v tom bola Trumpova kampaň nápomocná a či sa Trump následne snažil mariť vyšetrovanie.Mueller síce nezistil žiadne zločinecké spolčenie medzi Trumpovou kampaňou a ruskou vládou s cieľom zasahovať do amerických volieb, neočistil však Trumpa, pokiaľ ide o možné marenie vyšetrovania. Muellerova správa odhaľuje, ako sa Trump opakovane pokúšal získať kontrolu nad vyšetrovaním. Spomína sa v nej odvolanie riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, pokyny podriadeným, aby zaistili stiahnutie Muellera z vyšetrovania, a snahy nabádať svedkov na odmietanie spolupráce.Vzťahy medzi USA a Ruskom sú najhoršie od konca studenej vojny. Obe krajiny majú odlišné názory na súčasné kľúčové témy ako sú konflikt na Ukrajine, vzťah k Iránu, likvidácia jadrových zbraní či situácia vo Venezuele.