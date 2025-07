Trump vraj Putinovi v minulosti hrozil zbombardovaním Moskvy, aby ho odradil od útoku na Ukrajinu

9.7.2025 (SITA.sk) - Na súkromnom stretnutí s donormi počas predvolebnej kampane pred vlaňajšími americkými prezidentskými voľbami Donald Trump podľa zvukového záznamu, ktorý získala televízia CNN, povedal, že v minulosti sa snažil odradiť ruského vodcu Vladimira Putina od útoku na Ukrajinu tým, že pohrozil „zbombardovaním Moskvy“.„Putinovi som povedal: ‚Ak pôjdeš na Ukrajinu, zbombardujem Moskvu. Hovorím ti, že nemám na výber,‘“ uviedol Trump podľa záznamu počas stretnutia s donormi v roku 2024, píše portál CNN. „A potom (Putin) povedal: ‚Neverím ti.‘ Ale na 10 % mi veril," cituje portál zo záznamu.Trumpova kampaň sa k obsahu nahrávok odmietla vyjadriť. Podľa CNN sa Trump takto rozprával preto, aby zapôsobil na bohatých donorov. O konverzácii s Putinom hovoril, keď tvrdil, že ak by bol prezidentom on a nie Joe Biden, konflikt na Ukrajine by odvrátil.