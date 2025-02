Trump vraví, že by sa s Putinom mohol stretnúť „veľmi skoro“

Rozhovory s ruskými a ukrajinskými vyjednávačmi

17.2.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že by sa mohol „veľmi skoro“ stretnúť s Vladimirom Putinom a dodal, že verí, že jeho ruský náprotivok skutočne chce zastaviť boje na Ukrajine.”Nie je stanovený žiadny čas, ale mohlo by to byť veľmi skoro,“ povedal Trump novinárom po lete na Air Force One, keď sa ho spýtali, či nastal nejaký posun v možnom stretnutí oboch lídrov v Saudskej Arábii.Trump a Putin sa minulý týždeň v stredu počas telefonátu dohodli na okamžitom začatí rokovaní o Ukrajine. Americkí predstavitelia v sobotu informovali, že popredný tím z administratívy amerického prezidenta začne v Saudskej Arábii rozhovory s ruskými a ukrajinskými vyjednávačmi.