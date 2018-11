Trump vyhlásil, že sa pravdepodobne s Putinom v Paríži nestretne

Na archívnej snímke vpravo ruský prezident Vladimir Putin a vľavo americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinomnestretne, keď koncom tohto týždňa pricestuje do Paríža, ale zíde sa s ním na summite svetových lídrov skupiny G20 tento rok v Argentíne. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton predtým tvrdil, že Trump sa s Putinom stretne tento týždeň v Paríži, kde budú oslavy 100. výročia podpísania prímeria, ktoré znamenalo koniec prvej svetovej vojny. Avšak Trump pri odchode na trojicu pondelkových zhromaždení pred utorkovými voľbami do amerického Kongresu povedal novinárom, že si nie je istý, či parížske oslavy sú tým správnym miestom na stretnutie s ruským prezidentom.uviedol Trump na letiskovej ploche na Andrewsovej spojenej základni pri hlavnom meste Washington D.C. pred odletom na tri zhromaždenia, kde chcel prezident vyzvať Američanov, aby išli odovzdať hlas v utorkových kongresových voľbách.Trumpovo posledné stretnutie s Putinom v júli vo fínskych Helsinkách bola nočná mora, keďže Trump odmietol konfrontovať Putina s problémom ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Trump sa dokonca v tomto probléme postavil na stranu šéfa Kremľa, a nie na stranu vlastných amerických tajných služieb - vyhlásil totiž, žeNapriek zmene plánov v Paríži Trump upozornil, že sa s Putinom plánuje stretnúť na summite lídrov skupiny G20 v Argentíne túto jeseň.dodal šéf Bieleho domu. Zároveň opäť vyjadril svoje dlhodobé presvedčenie, že