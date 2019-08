Trump vyzval ďalšie krajiny, aby sa zapojili do boja proti džihádistom

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 22. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že do boja s islamistickými extrémistami sa budú musieť zapojiť aj ďalšie krajiny. Zároveň varoval Európanov, aby repatriovali vlastných občanov zajatých za boj v radoch džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), inak ich bude musieť prepustiť a vrátiť do ich vlastí. Píše o tom agentúra AFP.Na otázku novinárov, či sa obáva opätovného posilnenia pozície IS v Iraku, Trump odpovedal, že sily, ktoré bojovali pod vedením USA, samozvaný kalifát IS zlikvidovali.povedal.uviedol šéf Bieleho domu.Trump ďalej dodal, že krajiny prvej línie - India a Pakistan - podľa neho robia málo v boji proti džihádistickým skupinám.Trumpova administratíva znížila vojenskú prítomnosť USA v Sýrii a Iraku a momentálne rokuje s povstalcami Talibanu o stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu.Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v utorok uviedol, že IS napriek porážke kalifátu zostáva aj naďalej hrozbou v Sýrii a v Iraku. Zo správy, ktorú na začiatku augusta vydal úrad generálneho inšpektora amerického ministerstva obrany, vyplýva, že IS sa v Sýrii transformoval z "a zároveň posilnil svoje spôsobilosti v susednom Iraku.Trump medzitým zaútočil na Francúzsko a Nemecko, že nevzali naspäť svojich občanov, ktorí bojovali za Islamský štát a teraz sú v Sýrii zadržiavaní v táboroch.dodal.