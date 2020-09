Trump zaplatil na daniach údajne len 750 dolárov, bežný občan odvedie niekoľkonásobne viac

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump zaplatil v rokoch 2016 a 2017 na federálnej dani z príjmu iba 750 USD. Informáciu priniesol počas víkendu pôvodne denník New York Times (NYT).Podľa údajov federálnej daňovej správy (IRS) priemerný daňový poplatník v USA odviedol v roku 2018 do federálneho rozpočtu približne 12 200 USD, uviedla v pondelok agentúra AP. To predstavuje zhruba 16-násobok sumy, ktorú mal zaplatiť prezident v roku, keď sa uchádzal o zvolenie, resp. v prvom roku v úrade.Trump dlhodobo odmieta zverejniť svoje daňové priznania. Podľa informácií NYT federálnu daň z príjmu nezaplatil v desiatich z posledných 15 rokov. Medializované informácie prichádzajú v kritickom čase, kedy sa Trump pred novembrovými voľbami, v ktorých sa pokúsi obhájiť svoj mandát, pripravuje na prvú televíznu diskusiu s demokratickým vyzývateľom Joeom Bidenom