Trump žiada odpovede ku kauze zmiznutého novinára Chášukdžího

Washington 10. októbra (TASR) - Spojené štátyod Saudskej Arábie odpovede v súvislosti s prípadom zmiznutého saudskoarabského novinára a kritika režimu v Rijáde Džamála Chášukdžího. V stredu to vyhlásil prezident USA Donald Trump s tým, že chce, aby novinárova snúbenica prišla do Bieleho domu.Chášukdží je nezvestný od utorka minulého týždňa, keď zašiel na saudskoarabský konzulát v tureckom Istanbule, aby si tam vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou. Turecké úrady majú podozrenie, že Chášukdží sa tam stal obeťouSaudská Arábia tieto tvrdenia odmieta, uviedla agentúra AP.Trump v stredu novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že je v kontakte s novinárovou snúbenicou Hatice Cengizovou a chce, aby prišla do Bieleho domu. Nikto podľa Trumpa nevie, čo sa presne stalo, a osobne verí, že Chášukdží nie je mŕtvy.Priblížil, že o tejtohovoril s vysokopostavenými predstaviteľmi Saudskej Arábie, od ktorých žiadal podrobné objasnenie celej situácie. Podrobnosti rozhovoru však nepriblížil.Snúbenica nezvestného saudskoarabského novinára Chášukdžího sa v stredu obrátila na prezidenta Trumpa a jeho manželku Melaniu, aby pomohli objasniť jeho zmiznutie.Konzulát trvá na tom, že Chášukdží z objektu odišiel. Napriek výzvam však Saudská Arábia doteraz neposkytla žiaden dôkaz pre tieto svoje tvrdenia. Medzičasom však súhlasila, aby turecké úrady vykonali policajnú prehliadku tohto objektu.