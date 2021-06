Trump zrušil po mesiaci svoju komunikačnú platformu, plánuje sa vrátiť na sociálne siete

Zverejňoval tu videá

3.6.2021 - Komunikačnú platformu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa natrvalo zrušili. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Trumpov poradca Jason Miller pre televíziu CNBC povedal, že platforma From the Desk of Donald J Trump (Zo stola Donalda J Trumpa, pozn. SITA) bola iba „pomocný prostriedok k širšiemu úsiliu, ktoré máme a na ktorom pracujeme“.Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zase Miller napísal, že predchádzala Trumpovmu návratu na sociálne médiá. Zatiaľ je však neznáme, kedy a ako by sa tak malo stať.Platformu spustili minulý mesiac a Trump, ktorého po januárových nepokojoch v Kapitole zakázali na sociálnych sieťach Facebook a Twitter, na nej zverejňoval svoje príspevky vrátane tlačových správ a videí.Platforma, ktorú často označovali ako blog, bola súčasťou jeho oficiálnej webstránky a návštevníci na nej mohli exprezidentove príspevky „lajkovať“ a zdieľať na Facebooku a Twitteri. Odkaz na stránku teraz jej návštevníkov povzbudzuje k tomu, aby sa prihlásili na odber upozornení od Trumpa.Miller v marci pre Fox News povedal, že sa Trump o dva-tri mesiace vráti na sociálne médiá so svojou vlastnou platformou. Niektorí si mysleli, že práve From the Desk of Donald J Trump je daná platforma, Miller však v máji potvrdil, že to tak nie je. „Vo veľmi blízkej budúcnosti budeme mať na tomto fronte ďalšie informácie,“ avizoval.