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22. júna 2026

Trumpom podporovaný kandidát tesne vyhral prezidentské voľby v Kolumbii


Tagy: prezidentské voľby v Kolumbii

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po voľbách vyhlásil: „Najlepšie dni Kolumbie sú ešte len pred ňou.“ Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella, právnik podporovaný americkým ...



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colombia_election_55952 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po voľbách vyhlásil: „Najlepšie dni Kolumbie sú ešte len pred ňou.“


Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella, právnik podporovaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom, zvíťazil v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii. Po sčítaní takmer všetkých hlasov získal 49,66 percenta, zatiaľ čo jeho ľavicový súper, senátor Ivan Cepeda, dosiahol 48,70 percenta. Výsledok znamená výrazný posun krajiny doprava a pravdepodobne aj zlepšenie vzťahov s Washingtonom.

Po oznámení výsledkov vystúpil 47-ročný víťaz pred svojimi priaznivcami v meste Barranquilla. „Začíname novú éru!“ vyhlásil. Zároveň odkázal zločineckým skupinám: „Pre tých, ktorí celé roky šírili násilie, teror, obchod s drogami a korupciu, sa ich čas skončil.“

Voľby sa konali po kampani poznačenej násilím, útokmi povstaleckých skupín a vraždou významného konzervatívneho prezidentského kandidáta. Krátko po prejave novozvoleného prezidenta sa v meste Cali zhromaždili tisíce demonštrantov. Niektorí pálili americké vlajky a stretli sa s políciou, ktorá proti nim použila slzotvorný plyn.

V ďalších mestách však zavládla oslavná atmosféra. Podporovatelia De la Espriellu zaplnili ulice v žltých reprezentačných futbalových dresoch, ktoré používal počas kampane. „Som veľmi šťastná. Veľmi verím tejto krajine a verím slobode,“ povedala jeho podporovateľka Daniela Oliverosová. Podľa nej nový prezident prinesie „bezpečnosť, pracovné miesta a dôstojnosť“.

Napriek tesnému víťazstvu sa De la Espriella snažil zaujať zmierlivejší tón. „Moja vláda bude absolútne demokratická a bude garantovať slobodu a inštitucionálny poriadok,“ uviedol. Dodal tiež: „Budem vládnuť všetkým Kolumbijčanom, tým, ktorí ma volili, aj tým, ktorí podporili iného kandidáta.“

Jeho víťazstvo predstavuje návrat pravice k moci v krajine, kde dominovala väčšinu z posledných dvoch storočí. Počas kampane avizoval, že ukončí mierové rokovania s odštiepeneckými ozbrojenými skupinami a spustí rozsiahlu vojenskú operáciu podporovanú Spojenými štátmi. Tento prístup môže výrazne ovplyvniť krehký mierový proces, ktorý vznikol po dohode s povstalcami z FARC pred desiatimi rokmi.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po voľbách vyhlásil: „Najlepšie dni Kolumbie sú ešte len pred ňou“ a dodal, že Washington sa teší na úzku spoluprácu s novou administratívou. Naopak, Ivan Cepeda odmietol okamžite uznať porážku. „Keď bude sčítanie dokončené, výsledok potvrdený a vykonané príslušné kontroly, uznáme oficiálny výsledok,“ povedal svojim priaznivcom.

De la Espriella následne vyzval svojho súpera, aby rešpektoval demokratický proces a ujal sa úlohy opozície. Zároveň ho varoval: „Ani nepomyslite na podnecovanie násilia. Tiger vás ešte môže pohrýzť silnejšie, než vás pohrýzol pri volebných urnách.“ Tesný výsledok naznačuje, že nového prezidenta čaká náročná úloha zjednotiť hlboko rozdelenú krajinu.


Zdroj: SITA.sk - Trumpom podporovaný kandidát tesne vyhral prezidentské voľby v Kolumbii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: prezidentské voľby v Kolumbii
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