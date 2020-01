Trumpov bývalý poradca je pripravený v procese impeachmentu vypovedať pred Senátom

Môže svedčiť proti prezidentovi

Ústavná žaloba na Trumpa

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton je pripravený v prípade predvolania vypovedať pred Senátom v procese impeachmentu proti Donaldovi Trumpovi. “Pokiaľ ma Senát predvolá, som pripravený vypovedať," uviedol Bolton v prekvapivom stanovisku, ktoré posilňuje snahy demokratov o získanie nových svedkov.Pokiaľ by sa Bolton skutočne postavil pred Senát, mohol by poskytnúť svedectvá proti prezidentovi z prvej ruky. Ako vplyvný prezidentov poradca bol totiž prítomný pri kľúčových momentoch, ktoré sú predmetom ústavnej žaloby, okrem iných aj pri stretnutiach s ukrajinskými predstaviteľmi.Jeho ochota vypovedať by mohla skomplikovať stratégiu lídra republikánov v Senáte Mitcha McConnella, ktorý sa stavia negatívne voči predvolávaniu nových svedkov.Snemovňa reprezentantov kontrolovaná demokratmi rozhodla o podaní ústavnej žaloby na Trumpa v decembri. Konečné slovo v procese impeachmentu však bude mať až Senát, kde majú väčšinu Trumpovi republikáni.Žaloba súvisí s jeho vydieraním ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za účelom získania vlastného politického prospechu. Svojho poradcu Boltona prezident odvolal v septembri po 16 mesiacoch vo funkcii.