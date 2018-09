Trumpov nominant na sudcu Najvyššieho súdu čelí problémom

Na archívnej snímke Brett Kavanaugh a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. septembra (TASR) - Republikánsky senátor za Arizonu Jeff Flake vyzval v nedeľu na prerušenie schvaľovania Bretta Kavanaugha, nominanta prezidenta Donalda Trumpa, za nového sudcu Najvyššieho súdu USA. Flake žiada, aby bol tento proces pozastavený až do vyšetrenia obvinenia zo sexuálneho obťažovania jeho bývalej spolužiačky pred viac ako 30 rokmi, uviedla agentúra DPA.Podľa aktuálneho harmonogramu má Kavanaughovu nomináciu vo štvrtok odporučiť justičný výbor Senátu a jeho oficiálne vymenovanie má nasledovať ešte v septembri.Už minulý týždeň však bolo zverejnené anonymné obvinenie ženy, ktorú sa mal 53-ročný Kavanaugh začiatkom 80. rokov pokúsil znásilniť po stredoškolskom večierku. O koho ide, nebolo najprv známe - až do nedele, keď denník Washington Post publikoval rozhovor s údajnou obeťou.V súčasnosti 51-ročná profesorka z Kalifornie Christine Blaseyová Fordová v ňom tvrdí, že Kavanaugh sa na ňu po večierku vrhol a pritlačil jej ruku na ústa tak, aby nemohla kričať. Táto udalosť poznačila jej psychiku na celý život.Kavanaugh už v piatok tieto obvinenia rozhodne poprel.uviedol.Kavanaugh je známy svojimi konzervatívnymi postojmi. Jeho vymenovanie už pred zverejnením obvinenia odmietli opoziční demokrati, ktorí sa obávajú, že na Najvyššom súde USA sa tým na desaťročia upevní konzervatívna väčšina. Demokrati však nemajú dostatok hlasov v Senáte, aby zabránili vymenovaniu Kavanaugha.Po uverejnení rozhovoru Fordovej pre Washington Post demokratická senátorka Diane Feinsteinová vyhlásila, že prípadom by sa mal začať zaoberať Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a až potom mohol môže pokračovať v Senáte nominačný proces. Podobne sa vyjadrila niekoľko jej kolegov.