Trumpov poradca Bolton sa v pondelok v Moskve stretne s Lavrovom

John Bolton, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. októbra (TASR) - Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Bolton pricestoval v nedeľu do Moskvy. Informovala o tom agentúra Interfax.Boltonova dvojdňová návšteva sa oficiálne začne v pondelok. Počas nej ho - zrejme v utorok - prijme ruský prezident Vladimir Putin i ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Bolton s ním bude rokovať v pondelok.Putinov hovorca Dmitrij Peskov pripustil, že na rokovaní Putina s Boltonom sa bude hovoriť aj o Zmluve o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) a zámere prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od nej.Návšteva Ruska je súčasťou Boltonovej zahraničnej cesty, v ktorej rámci navštívi aj Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko.Ako poznamenala agentúra Interfax, ide o druhú Boltonovu návštevu v Rusku za menej ako šesť mesiacov. Do Moskvy totiž zavítal aj v júli tohto roka, keď šlo o súčasť príprav na rusko-americký summit v Helsinkách. Okrem toho v auguste sa Bolton v Ženeve stretol so svojím ruským náprotivkom - tajomníkom Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Nikolajom Patruševom.