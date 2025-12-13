|
Sobota 13.12.2025
Meniny má Lucia
|Denník - Správy
13. decembra 2025
Trumpov vyslanec sa stretne so Zelenským a európskymi lídrami, budú diskutovať o mieri na Ukrajine
Steve Witkoff, špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa tento víkend v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom
13.12.2025 (SITA.sk) - Steve Witkoff, špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa tento víkend v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami, aby diskutovali o stave mierových rokovaní o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Informoval o tom Biely dom.
Trump v ostatnom období zvyšuje tlak na Kyjev, aby akceptoval mierový plán zverejnený minulý mesiac, ktorý bol kritizovaný za to, že obsahuje kľúčové požiadavky Moskvy, vrátane ukrajinských územných ústupkov. Plán vyvolal intenzívnu diplomatickú aktivitu medzi USA a európskymi spojencami Ukrajiny.
Ukrajinskí predstavitelia tento týždeň oznámili, že poslali Washingtonu aktualizovanú verziu plánu. Nemecká vláda potvrdila, že Berlín bude v pondelok hostiť lídrov vrátane predstaviteľov Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Udeje sa tak krátko po tom, ako Zelenskyj spoločne s kancelárom Friedrichom Merzom navštívi nemecko-ukrajinské podnikateľské fórum.
V najnovšej verzii amerického plánu je zahrnutý aj návrh na rýchle prijatie Ukrajiny do Európskej únie už v januári 2027, čo je krok, ktorý Moskva odmieta. Tento proces je zložitý a vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ, pričom niektoré krajiny, najmä Maďarsko, dlhodobo vyjadrujú nesúhlas s členstvom Ukrajiny.
Zelenskyj však vyhlásil, že Trump môže využiť „rôzne páky vplyvu“, aby presvedčil odporcov zmeniť postoj. Európski a ukrajinskí predstavitelia zároveň žiadajú Spojené štáty o „bezpečnostné záruky“ predtým, než Ukrajina pristúpi k akýmkoľvek územným ústupkom.
„Konkrétne bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sú predpokladom pre akúkoľvek mierovú dohodu a musia byť stanovené v právne záväznom dokumente,“ uviedla ukrajinská veľvyslankyňa pri NATO Aľona Hetmančuková.
Poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona však v piatok večer uviedol, že Kyjev „neuvažuje“ o dohode týkajúcej sa území alebo demilitarizovanej zóny. Rusko, ktoré má početnú prevahu v ľudských zdrojoch a zbraniach, postupuje na bojisku už niekoľko mesiacov a v novembri zaznamenalo najrýchlejší postup za ostatný rok.
Zdroj: SITA.sk - Trumpov vyslanec sa stretne so Zelenským a európskymi lídrami, budú diskutovať o mieri na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Francúzsky prezident Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident
