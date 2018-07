Trumpova administratíva chce pomôcť farmárom zasiahnutým clami

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. júla (TASR) - Trumpova administratíva údajne poskytne domácim farmárom zasiahnutým clami finančnú pomoc.Americká vláda podľa mediálnych správ rokuje o pomoci pre domácich farmárov. Dôvodom sú obchodné spory predovšetkým s Čínou a Európskou úniou (EÚ). Podľa Washington Post, ktorý sa odvolával na dva zdroje oboznámené s plánom, by balík pomoci mal dosiahnuť okolo 12 miliárd USD (10,25 miliardy eur). Opatrenia by koordinovalo ministerstvo poľnohospodárstva. Ich súčasťou má byť priama finančná pomoc, ale aj program nákupu potravín.Balík, ktorý má zmierniť negatívne vplyvy obchodných sporov na poľnohospodárov, by mal byť oznámený ešte v utorok, povedal pre agentúru Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou.Podľa portálu Politico má pomoc zaistiť, aby americkí poľnohospodári neniesli hlavnú tiaž sporu USA s Čínou, EÚ a ďalšími obchodnými partnermi. Poľnohospodári patria v USA k dôležitým podporovateľom prezidenta Donalda Trumpa, ktorého clá vyvolali obchodné spory, a jeho republikánskej strany.(1 EUR = 1,1706 USD)