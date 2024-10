Trumpova kampaň žiada posilnenie bezpečnostných opatrení i vojenské lietadlo, dôvodom sú hrozby voči prezidentskému kandidátovi

Vojenské lietadlo a obrnené vozidlá

Vyhrážky voči Trumpovi

12.10.2024 (SITA.sk) - Americká vláda sa musí vysporiadať s mimoriadne neobyčajnou požiadavkou kampane exprezidenta a republikánskeho kandidáta v prezidentských voľbách Donalda Trumpa Tá chce posilnené bezpečnostné opatrenia, a to vrátane vojenského lietadla schopného zostreliť rakety zem-vzduch na prepravu počas poslednej etapy súboja o Biely dom. Dôvodom sú totiž hrozby voči Trumpovi a bývalým predstaviteľom jeho administratívy z Iránu.Ako informuje agentúra AP, a ako prvé uviedli noviny The New York Times , okrem vojenského lietadla kampaň požiadala aj o špeciálne obrnené vozidlá zvyčajne vyhradené pre úradujúcich prezidentov.Tiež chce rozšírenie dočasných letových obmedzení nad Trumpovými zhromaždeniami a sídlami, úhrady za lietadlá, ktoré slúžia ako klamné ciele, a viac peňazí pre americkú tajnú službu a miestne orgány činné v trestnom konaní, ktoré pomáhajú pri ochrane Trumpa.Trump a jeho zamestnanci sa sťažujú, že jeho vedenie kampane, tak ako chce, obmedzuje nedostatok zdrojov, ktoré tajná služba má na to, aby ho udržala v bezpečí. Tajná služba Spojených štátov v piatok trvala na to, že Trump už dostáva najvyššiu úroveň ochrany.Americký prezident Joe Biden v súvislosti s Trumpom povedal, že mu rád schváli použitie vojenského lietadla v konečnom štádiu predvolebnej kampane, „pokiaľ nebude chcieť stíhačky F-15".„Pozrite, povedal som ministerstvu, aby mu poskytlo všetky veci, ktoré potrebuje - ako keby bol úradujúcim prezidentom," vysvetlil novinárom. Irán okrem obvinení z vyhrážok smrťou voči Trumpovi a jeho úradníkom čelí aj obvineniam z rozsiahleho hackerského útoku namiereného na popredných predstaviteľov kampane.Trumpovo tohtoročné kampaňovanie už je pritom výrazne poznačené násilím, keďže prežil jeden pokus o atentát a americká tajná služba zmarila druhý. Ani jeden však nie je verejne spájaný s Iránom.