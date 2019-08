Trumpova osobná asistentka odišla po prezradení dôverných informácii

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. augusta (TASR) - Osobná asistentka amerického prezidenta Donalda Trumpa Madeleine Westerhoutová sa vo štvrtok vzdala funkcie po tom, ako novinárom prezradila dôverné informácie o prezidentovej rodine. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na americké médiá.Westerhoutová sa vzdala postu asistentky po tom, ako sa prezident dozvedel, že hovorila s novinármi o jeho rodine a o záležitostiach Bieleho domu. Predmetný rozhovor sa uskutočnil počas prezidentovej nedávnej pracovnej dovolenky v New Jersey.Podľa CNN sa Westerhoutová domnievala, že s novinármi hovorí mimo záznam, čo im však údajne nepovedala. Jeden z novinárov preto následne obsah rozhovoru tlmočil predstaviteľom Bielemu domu.Kancelária Westerhoutovej sa podľa AFP nachádzala priamo pred Oválnou pracovňou Bieleho a americké média ju preto označovali za prezidentskú. Túto pozíciu zastávala od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta.Trumpova administratíva je podľa AFP zvlášť citlivá na to, keď zamestnanci novinárom prezrádzajú informácie o interných záležitostiach Bieleho domu.