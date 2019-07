Trumpova vláda zastaví udeľovanie azylu migrantom zo Strednej Ameriky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. júla (TASR) - Vláda prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa zaviedla nové pravidlo, ktoré má zabrániť v získaní azylu väčšine migrantov stredoamerického pôvodu prichádzajúcich cez Mexiko. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AP.Na základe úpravy zverejnenej vo federálnom úradnom vestníku migranti stratia nárok na azylovú ochranu, ak na ceste do Spojených štátov prechádzali cez inú krajinu. Americké zákony pritom umožňujú utečencom žiadať o azyl po príchode do Spojených štátov, a to bez ohľadu na spôsob, akým sa tam dostali. Výnimkou sú len tí, ktorí prechádzali cez krajinu považovanú za "bezpečnú".Nový predpis má vstúpiť do platnosti v utorok a vzťahovať sa aj na deti prekračujúce hranicu bez sprievodu. Podľa AP je však takmer isté, že postup Trumpovej vlády bude napadnutý na súde. Skupiny brániace práva migrantov totiž vyhlasujú, že politika americkej republikánskej vlády predstavuje snahu zabrániť krutým spôsobom ďalšej imigrácii.Desaťtisíce rodín zo Strednej Ameriky migrujú každý mesiac cez Mexiko do Spojených štátov, kde mnohé z nich žiadajú o azyl. Trumpova vláda tvrdí, že využívajú medzery v zákonoch, umožňujúce im vstup na americké územie ešte pred posúdením "predstieraných" žiadostí.Súčasné americké zákony nešpecifikujú, aká krajina môže byť považovaná za "bezpečnú", a odkazujú na medzištátne dohody. Jedinú takú dohodu majú Spojené štáty uzavretú s Kanadou, zatiaľ čo nedávna dohoda s Mexikom hovorí len o tom, že stredoamerické krajiny zvažujú príslušný pakt.Ohlásené zmeny rátajú aj s určitými výnimkami. Migranti môžu naďalej žiadať o azyl, pokiaľ boli do Spojených štátov prepašovaní; ak krajina, cez ktorú prechádzali, nie je signatárom jednej z významných medzinárodných zmlúv týkajúcich sa zaobchádzania s utečencami; alebo ak neúspešne žiadali o ochranu v inej krajine.