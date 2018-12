Trumpove clá na čínske tovary spomalia ekonomiku USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. septembra (TASR) - Rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa zaviesť ďalšie clá na čínske tovary v hodnote 200 miliárd USD (170,98 miliardy eur) zapletie veľkú časť americkej ekonomiky do obchodnej vojny. To bude mať zrejme priamy negatívny vplyv na jej rast.Trump ohlásil, že od 24. septembra začnú platiť clá vo výške 10 % na čínske tovary v hodnote 200 miliárd USD. Clá by od začiatku budúceho roka mali vzrásť na 25 %. Trump tiež varoval, že ak Peking prijme odvetné opatrenia, uvalí ďalšie clá na tovary v hodnote 267 miliárd USD.Čína v utorok oznámila, že s platnosťou od 24. septembra zavádza odvetné clá na tovary z USA v hodnote 60 miliárd USD.Trumpove clá budú mať priamo vplyv na ceny bežných výrobkov. Pre amerických spotrebiteľov zdražejú potraviny, oblečenie, obuv alebo nábytok. To zasiahne spotrebiteľské výdavky, na ktoré v USA pripadá až 70 % výkonu ekonomiky.Predchádzajúce clá na čínske tovary v hodnote 50 miliárd USD rovnako ako na dovoz ocele a hliníka zvýšili vstupné náklady firiem, ktoré sa snažia preniesť na spotrebiteľov. Tieto clá však mali zatiaľ len zanedbateľný vplyv na americkú ekonomiku. Nové clá sa viac dotknú výrobných vstupov a zvýšia riziko, že firmy budú opatrnejšie pri investíciách a tvorbe pracovných miest."Čím viac rozšírite zoznam tovarov, ktorých sa to týka, tým menej môžete izolovať šok, a tým väčší bude viditeľný dopad," uviedol šéf makroekonomických analýz Gregory Daco firmy Oxford Economics.Vyššie ceny spôsobia, že domácnosti budú opatrnejšie a znížia výdavky, a budú mať negatívny vplyv na dôveru. Firmy okrem toho zasiahne nárast vstupných cien.Daco predpokladá, že clá v roku 2019 znížia hrubý domáci produkt (HDP) USA približne o 0,4 %, pričom pred oznámením nových ciel počítal s tým, že clá odkroja z HDP len 0,1 %. Dodal, že v prípade zvýšenia ciel na 25 % bude ich vplyv ešte väčší.Daco naďalej počíta v roku 2018 so zvýšením HDP o 2,9 %. Na budúci rok sa však podľa neho tempo expanzie spomalí až na 2,1 % a nie len na 2,3 %, ako prognózoval pred ohlásením ďalších ciel.(1 EUR = 1,1697 USD)