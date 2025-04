Trumpove clá zasiahnu obchod s replikami futbalových dresov. Koľko si fanúšikovia priplatia?

Futbaloví fanúšikovia môžu pocítiť niektoré dopady skôr

Nebude to až také drastické

5.4.2025 (SITA.sk) - Nová colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa môže čoskoro negatívne ovplyvniť futbalových fanúšikov, ktorí si kupujú repliky dresov. Referuje o tom web tribuna.com s odvolaním sa na BBC.V deň, ktorý Trump nazval "Dňom oslobodenia", šéf Bieleho domu oznámil sériu nových ciel na niekoľko krajín. Washington tvrdí, že tento krok má posilniť americkú ekonomiku a ochrániť amerických pracovníkov, no mnohí experti si nie sú istí, či sa tak skutočne stane. Pozitív je zatiaľ ako šafranu a napríklad americký akciový trh od stredy večera do piatka stratil približne šesť biliónov dolárov.Zatiaľ čo úplný vplyv na podniky a spotrebiteľov je naďalej nejasný, trebárs futbaloví fanúšikovia môžu pocítiť niektoré dopady skôr ako väčšina ostatných.Je to preto, že mnohé oficiálne futbalové dresy sa často vyrábajú v ázijských krajinách, konkrétne v tých, ktoré najviac zasiahli nové Trumpove pravidlá. Napríklad na Bangladéš bolo uvalené clo 37 %, na Čínu 34 %, Pakistan 29 %, India 26 % či Vietnam 46 %.Takže, koľko budú musieť fanúšikovia v skutočnosti zaplatiť? Odborník na financie vo futbale Kieran Maguire v rozhovore pre BBC povedal, že to možno nebude až také drastické."Pri 100-dolárovej replike športového dresu predávanej v USA budú výrobné náklady pravdepodobne od 12 do 15 dolárov, možno ešte nižšie. Takže aj keď existuje 40-percentné clo, keď sa tovar dováža do USA, bude to len o zhruba štyri doláre viac," povedal Maguire a dodal, že fanúšikovia sú už zvyknutí na vysoké ceny a výrobcovia alebo predajcovia to dokážu zvládnuť, aby sa vyhli poklesu tržieb.Čoraz viac fanúšikov sa odvracia od oficiálnych dresov z dôvodu vysokých cien. Mnohí si namiesto toho kupujú lacnejšie falošné verzie. Nedávny prieskum The Athletic zistil, že až 52 % fanúšikov klubov anglickej Premier League priznalo, že si vedome kúpili falošné dresy.