Trumpove daňové priznania môžu byť predložené vyšetrovateľom

New York 4. novembra (TASR) - Federálny odvolací súd v New Yorku v pondelok rozhodol, že daňové priznania prezidenta USA Donalda Trumpa môžu byť predložené vyšetrovateľom. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej je však isté, že vo veci bude podané ďalšie odvolanie.Rozhodnutie súdu potvrdilo verdikt nižšieho súdu, ktorý zamietol snahu Trumpa zabrániť svojmu účtovníkovi, aby dovolil veľkej porote prezrieť si jeho daňové priznania od roku 2011.Manhattanský okresný prokurátor Cyrus Vance Jr. požaduje tieto priznania v rámci širšieho vyšetrovania, ktoré sa zaoberá medziiným aj údajnými platbami za mlčanlivosť dvoch žien. Tie tvrdia, že mali pomer s Trumpom pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Prezident to však popiera.Trumpov právnik povedal minulý mesiac odvolaciemu senátu zloženému z troch sudcov, že Trump má imunitu pred trestným stíhaním, aj keby niekoho postrelil na ulici, pretože je prezident.Sudcovia odvolacieho súdu v písomnom verdikte zdôraznili, že rozhodli iba o tom, či štátny prokurátor môže požadovať Trumpove osobné finančné záznamy, pokým je prezident v úrade. Súd podľa vlastného vyjadrenia nezvažoval, či má prezident imunitu pred obžalobou a stíhaním, pokým je v úrade, alebo či môže byť prezidentovi USA nariadené, aby predložil dokumenty v rámci trestného konania vedeného na úrovni jedného z amerických štátov.