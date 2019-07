Trumpove výroky odsúdila aj republikánska senátorka

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. júla (TASR) - Republikánska senátorka Susan Collinsová vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zo svojho účtu na Twitteri odstránil príspevky v ktorých útočí na štyri členky Snemovne reprezentantov z Demokratickej strany. Collinsová tieto výroky označila za absolútne neprijateľné, informovala agentúra AFP.Senátorka uviedla, že napriek tomu, že nesúhlasí s názormi ľavicových kongresmaniek, "prezidentov tweet o tom, že niektoré členky Kongresu by sa mali vrátiť 'tam, odkiaľ prišli', je ďaleko cez čiaru a mal by ho stiahnuť".Trumpove výroky boli namierené proti štyrom nebelošským členkám Snemovne reprezentantov Alexandrii Ocasiovej-Cortezovej, Rashide Tlaibovej, Ayanne Pressleyovej a Ilhan Omarovej, ktorá ako jediná prišla do USA ako utečenkyňa, keď mala 12 rokov. Ostatné tri kongresmanky sa narodili a vyrastali v Spojených štátoch. Ocasiová-Cortezová sa narodila v newyorskom obvode Bronx, približne 15 kilometrov od pôrodnice, kde prišiel na svet Donald Trump, napísala BBC.Všetky štyri označili Trumpove výroky za rasistické a dostalo sa im podpory od členov Demokratickej strany. S kritikou prezidenta vystúpili aj niekoľkí republikánski kongresmani a senátori, avšak vrcholní predstavitelia Republikánskej strany zatiaľ mlčia.Demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v pondelok povedala, že demokrati v Snemovni iniciujú hlasovanie o rezolúcii, ktorá Trumpove víkendové tweety odsúdi.uvádza sa v Pelosiovej vyhlásení s tým, že demokrati budú "na takéto nechutné útoky dôrazne reagovať", na čo vyzvala aj Republikánsku stranu.Americký prezident v pondelok svoje útoky na štyri političky vystupňoval a obvinil ich, že nenávidia svoju vlasť.povedal podľa BBC Trump na pondelňajšej tlačovej konferencii pred Bielym domom.