Trumpovho bývalého poradcu chcú obžalovať, navrhol to výbor vyšetrujúci nepokoje v Kapitole

So žalobou to skúša aj Trump

Nepokoje si vyžiadali niekoľko obetí

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Výbor americkej Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetruje januárové nepokoje vSpojených štátov, navrhol obžalovať bývalého poradcu Bieleho domu Stevea Bannona z pohŕdania Kongresom. Dlhoročný spojenec niekdajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa odmietol poskytnúť dokumenty a svedectvá.Trump stále obhajuje konanie svojich stúpencov, ktorí 6. januára vtrhli do washingtonského, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. Agresívne sa pokúsil zablokovať činnosť výboru tým, že nariadil Bannonovi a ďalším, aby neodpovedali na otázky týkajúce sa vyšetrovania. Trump tiež podal žalobu, aby sa pokúsil zabrániť Kongresu získať dokumenty Bieleho domu.Zákonodarcovia však dali jasne najavo, že neustúpia a naďalej budú zhromažďovať fakty a svedectvá o útoku Trumpových podporovateľov. „Nenecháme sa odradiť,“ uviedla predsedníčka výboru Bennie Thompsonová zo štátu Mississippi.Počas nepokojov zomrela žena, ktorú postrelila polícia, keď sa snažila dostať do sály Snemovne reprezentantov, dvaja protestujúci zomreli na zlyhanie srdca a jeden na predávkovanie amfetamínom.Deň po nepokojoch zomrel na mŕtvicu aj policajt, ktorý sa dostal do stretov s výtržníkmi, a neskôr si životy vzali aj ďalší dvaja policajti. Odbory kapitolskej polície uviedli, že jeden policajt pri nepokojoch prišiel o oko a ďalší utrpeli zranenia mozgu.