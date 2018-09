Trumpovho bývalého poradcu odsúdili na 14 dní väzenia

George Papadopoulos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. septembra (TASR) - George Papadopoulos, ktorý bol počas predvolebnej kampane v roku 2016 poradcom súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa, bol v piatok odsúdený na 14 dní väzenia za to, že klamal agentom americkej FBI, keď vyšetrovali podozrenia z údajného zasahovania Ruska do volieb prezidenta USA. Informoval o tom denník Washington Post.Prokuratúra pôvodne žiadala ako trest pre Papadopoulosa šesť mesiacov väzenia. Tvrdila, že Papadopoulos svojím konaním bránil vyšetrovaniu vykonávanému FBI a nespolupracoval s vyšetrovateľmi. Papadopoulos podľa prokuratúry klamal, aby minimalizoval svoj podiel v kauze ako svedok a zdroj kontaktov.Medzi týmito kontaktmi bol aj Joseph Mifsud, univerzitný profesor žijúci v Londýne, ktorý Papadopoulosa oslovil s tým, že pozná v Rusku ľudí schopných poskytnúť kompromitujúce informácie týkajúce sa kandidátky demokratov Hillary Clintonovej, a to aj v podobe tisícov e-mailov.Lživé výpovede Papadopoulosa pred vyšetrovateľmi prispeli k tomu, že Mifsud sa na jar roku 2017 pred svojím odchodom z USA vyhol vyšetrovaniu i obvineniu, konštatovala prokuratúra.Víťaz prezidentských volieb v USA Donald Trump stále rozhodne odmieta existenciu kontaktov či dohôd svojho predvolebného štábu so zástupcami ruskej vlády. Trump v utorok na svojom twitterovom konte označil Papadopoulosa za, ktorý nič nemohol ovplyvniť.Americké médiá však upozorňujú, že Papadopoulos je pre Trumpa nebezpečnejší než Paul Manafort, bývalý šéf Trumpovho predvolebného tímu, ktorý podľa FBI zatajil príjmy vo výške 18 miliónov dolárov. Práve cez Papadopoulosa sa totiž vyšetrovatelia FBI môžu dopracovať k odpovedi na kľúčovú otázku: či existovalo aktívne prepojenie medzi Trumpovým tímom a Rusmi, prípadne aj to, ako fungovalo.Papadopoulos je považovaný za ústrednú postavu vyšetrovania vplyvu Ruska na prezidentské voľby v USA v roku 2016. Bol prvým, kto pristúpil na spoluprácu s vyšetrovateľmi FBI a ako prvý si vypočul aj rozsudok.